Pogoda w czwartek pozytywnie zaskoczy nas pod względem Słońca, jednak miejscami pojawią się przelotne deszcze – głównie po południu, w regionie pomorskim. Termometry wskażą od 3 st. C. w województwie podkarpackim do 7 st. C. w woj., dolnośląskim. Powieje raczej słaby, umiarkowany wiatr, miejscami jednak osiągnie silniejsze porywy. Jeżeli zaś chodzi o warunki meteorologiczne – będą one neutralne. Wilgotność powietrza na północy utrzyma się na poziomie 80 procent. W całym kraju odczujemy zimno.

Jak informuje IMGW Półwysep Iberyjski oraz Skandynawia znajdują się w zasięgu niżów z ośrodkami kolejno nad południową Portugalią oraz nad Finlandią, z którymi związane są układy frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Bałkanami. Pogodę w Polsce kształtuje wspomniany wyż, jedynie na północną część kraju będzie miała wpływ płytka zatoka niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Zatoki Botnickiej w rejon Morza Białego. Nad województwa północno-zachodnie nasunie się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Pozostajemy w tej samej polarnej morskiej masie powietrza, jedynie pod koniec dnia nad północny zachód napłynie chłodniejsze powietrze. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda w czwartek. Raczej słonecznie, miejscami deszcz i silny wiatr

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże głównie na północy i północnym zachodzie. Miejscami na północy i północnym zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2 st. na krańcach wschodnich, około 4 st. w centrum, do 7 st. na zachodzie i 8 st. miejscami nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, pod wieczór nad morzem dość silny i porywisty, południowo-zachodni.

W nocy na krańcach południowych kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu bądź mżawki, w województwie lubelskim, świętokrzyskim i na północy śląskiego przejściowo marznące i powodujące gołoledź. Lokalnie w centrum i na południowym wschodzie możliwe mgły, również marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od -4 st., -3 st. na południu, około 1 st. w centrum, do 4 st., 5 st. na północy i 6 st. nad morzem; na Podhalu chłodniej, około -6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/TVN Meteo/PAP/IMGW