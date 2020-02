Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w czwartek nie zaskoczy nas pozytywnie. Prognozowany jest przede wszystkim deszcz ze śniegiem, a w zachodniej i południowej części kraju – deszcz.

Maksymalna temperatura wyniesie 6 stopni Celsjusza w województwie dolnośląskim i lubuskim, a minimalna 2 st. C – na Suwalszczyźnie.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa południowo-zachodnia i południowo-wschodnia znajdzie się pod wpływem wyżów. Nad pozostałą częścią kontynentu pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Francją, Łotwą, Morzem Norweskim i północno-wschodnim Atlantykiem wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu słabego klina wyżowego. Pozostajemy w dość chłodnym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na północnym zachodzie i zachodzie również deszczu. W górach opady śniegu. Lokalnie w centrum i na południu kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 2 st. na północnym wschodzie do 6 st. na południowym zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat około 0 st. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda w nocy

W nocy z czwartku na piątek na północnym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, lokalnie słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia, głównie w zachodniej i południowej części kraju, opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i południowym zachodzie kraju miejscami opady śniegu mogą mieć natężenie umiarkowane. Na obszarach podgórskich oraz w górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Na Pomorzu Zachodnim miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -4 st. na Podhalu oraz Żuławach i -3 st. na wschodzie do około -1 st., 0 st. w centrum i na zachodzie. Wiatr na północy i w centrum słaby, południowo-zachodni, na pozostałym obszarze kraju umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zmieniających się. W Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 100 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w stolicy

W czwartek w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, po południu również z rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 1 st. Wiatr na ogół słaby, zmienny.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr rano słaby, zmienny, później słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/TVN Meteo