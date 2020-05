Pogoda w czwartek przyniesie nam zachmurzenie i przelotny deszcz – opady do około 5 litrów na metr kwadratowy. Z kolei w niektórych regionach wystąpią burze. Wówczas możemy spodziewać się nawet do 10-20 litrów opadów na metr kwadratowy. Tam, gdzie zagrzmi, prognozowany jest również gwałtowny wiatr – może on osiągnąć prędkość do 60-80 km/h.

Temperatura wyniesie od 16 st. C. w województwie dolnośląskim do 20 st. c. na Lubelszczyźnie.

Jeśli zaś chodzi o warunki biometeorologiczne – będą one niekorzystne. Wilgotność powietrza utrzyma się dziś na poziomie około 80 procent. W Polsce odczuwalny będzie chłód.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje wyż z centrum nad Morzem Północnym, jedynie rejon Morza Czarnego znajduje się w zasięgu płytkiego niżu. Polska jest pomiędzy tymi dwoma układami, z północnego zachodu napłynie nieco chłodniejsza, polarna morska, masa powietrza.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.

W czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym zachodzie rano i wieczorem rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy grad. Burze najbardziej prawdopodobne na południowym wschodzie Polski. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm, zwłaszcza w południowej połowie kraju. W szczytowych partiach gór opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 15 do 18 st., na wschodzie kraju od 18 do 20 st. Chłodniej miejscami na północy i w obszarach podgórskich, od 11 od 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w północnej połowie kraju z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, od północy kraju stopniowo zanikające. Na południowym wschodzie początkowo możliwe burze. W szczytowych partiach gór opady deszczu ze śniegiem, w Tatrach śniegu. Na południu Śląska i Małopolski możliwa suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna od 7 do 11 st., chłodniej miejscami na północy i w obszarach podgórskich, od 4 do 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Początkowo w czasie burz wiatr porywisty.

Pogoda w stolicy

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany i porywisty, północny. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 10 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północny i północno-zachodni.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo