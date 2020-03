Czy to już wiosna? Pogoda w czwartek miło nas zaskoczy

Wszystko wskazuje na to, że do Polski wraca wiosna – czwartek zapowiada się pogodnie, a na termometrach zobaczymy nawet do 12 stopni Celsjusza! IMGW ostrzega jednak kierowców: czwartkowy poranek na drogach może być niebezpieczny! Chodzi o "szklankę" na ulicach w co najmniej 3 regionach.

Pogoda w czwartek zaskoczy nas pozytywnie. Pomimo chłodnego i pochmurnego poranka, w ciągu dnia pojawią się przejaśnienia. Termometry pokażą od 7 st. C. na Suwalszczyźnie do 12 st. C. w regionie południowym.

Jeżeli chodzi zaś o warunki biometeorologiczne, największej wilgotności powietrza można spodziewać się we wschodniej części kraju. W całej Polsce zaś odczuwalny będzie komfort termiczny.

Prognoza IMGW

Jak podaje IMGW, północno-wschodnie krańce oraz środkowa część Europy jest w zasięgu wyżów. Nad resztą kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu klina wyżu znad Półwyspu Bałkańskiego. Pod koniec dnia, od zachodu, zacznie się nasuwać niż z ośrodkiem nad północną Francją. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie okresami duże. Na północy możliwe słabe opady deszczu, a w Bieszczadach śniegu. Temperatura maksymalna od 5 st.C na wybrzeżu i Podhalu, około 8 st.C w centrum, do 11 st.C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, tylko na południowym wschodzie początkowo północno-zachodni i zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane; na pozostałym obszarze umiarkowane oraz duże i tam miejscami słabe opady deszczu, w Sudetach śniegu. Temperatura minimalna od -2 st.C gdzieniegdzie w Małopolsce i na Ziemi Kieleckiej do 4 st.C na zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od -7 st.C do -3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach silny i bardzo silny od 40 km/h do 55 km/h, na północy i na południu porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na Przedgórzu Sudeckim oraz w rejonach podgórskich Karpat wiatr w porywach do 65 km/h, w Sudetach do 80 km/h, w Karpatach do 90 km/h.

Pogoda w stolicy

W czwartek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna 9 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W piątek w stolicy pochmurno. Temperatura maksymalna 8 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

IMGW ostrzega!

IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg na południu Polski. Ostrzeżenie najniższego, pierwszego stopnia wydano dla wybranych powiatów województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu.

Ostrzeżenie dotyczy m.in. powiatów: kieleckiego, gorlickiego, myślenickiego, krakowskiego, wielickiego, bocheńskiego, starachowickiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i opatowskiego

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo