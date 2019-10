Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w czwartkowy poranek może być zdradliwa – to apel szczególnie do kierowców, którym poranna mgła może ograniczać widoczność na drogach. W ciągu dnia, należy spodziewać się raczej zachmurzonego nieba. Najniższą temperaturę odnotujemy na Podlasiu – od 18 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie w Małopolsce – nawet do 25 st. C.

IMGW, przed silną mgłą - która wystąpiła w nocy i utrzyma się do rana w czwartek - ostrzegało już w środę wieczorem:

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa północno-zachodnia, częściowo środkowa zachodnia oraz rejon Korsyki, Sardynii i Półwyspu Apenińskiego jest w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi, na pozostałym obszarze kontynentu dominują wyże. Nad Polskę nasuwa się zatoka głębokiego niżu znad Atlantyku, z głównym ośrodkiem w rejonie Islandii. Z południa napływa bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia polarnego morskiego.

W południe w Warszawie wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie okresami duże. Temperatura maksymalna od 15 st., 16 st. na północy do 24-25 st. na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni. W rejonach podgórskich Karpat wiatr umiarkowany i okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu Zachodnim okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Na południowym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 6 st., 7 st. w kotlinach górskich i 8 st. na północnym wschodzie oraz miejscami w Wielkopolsce do 12 st. na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-zachodni. W rejonach podgórskich Karpat wiatr umiarkowany i okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.

Pogoda w stolicy

W czwartek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 11 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni

RadioZET.pl/IMGW/PAP/TVN Meteo