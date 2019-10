Piękna, słoneczna pogoda w dzień wyborów. Prognoza na niedzielę

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w niedzielę wyborczą bardzo miło nas zaskoczy. W niektórych miejscach meteorolodzy zapowiadają nawet 25 stopni Celsjusza. Wyżowa, słoneczna aura będzie towarzyszyć nam przez cały dzień wyborów. Zachmurzenie jedynie na Wybrzeżu, w warmińsko-mazurskim i na Suwalszczyźnie.

Na północy należy spodziewać się niewielkich, przelotnych opadów. Maksymalna temperatura od 17 st. C. na Suwalszczyźnie, w centrum kraju – 22 st. C., a w dolnośląskiem i lubuskiem – nawet 24 stopnie.

Na południu i w centrum kraju wilgotność powietrza będzie oscylować wokół około 70 procent. Na północy będzie wzrastać i wyniesie nawet 80 procent. Odczuwalny będzie komfort termiczny i ciepło. Warunki biometeorologiczne w znacznej części Polski będą neutralne, na północy – niekorzystne.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, zachodnia i północno-wschodnia Europa znajduje się pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem wyżów. Północna Polska jest na skraju niżu z ośrodkami nad Skandynawią i zachodnią Rosją, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostały obszar kraju znajdzie się na skraju wyżu z centrami w rejonie Morza Czarnego. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1005 hPa i nieznacznie spadnie.

W niedzielę na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, popołudniu z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu. W centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu kraju małe. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 24 st. C, a miejscami na południowym zachodzie do 25 st. C. Chłodniej na północnym wschodzie, gdzieniegdzie nad morzem oraz Podhalu od 15 st. C do 19 st. C., na Sulwaszczyźnie – 17. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich i w Sudetach w porywach do 60 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Pogoda w nocy

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie na północy kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, a na wybrzeżu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 st.C na wschodzie do 15 st.C miejscami na zachodzie i wybrzeżu oraz do 17 st.C na Ziemi Lubuskiej; chłodniej gdzieniegdzie w Małopolsce i kotlinach sudeckich - około 9 st.C oraz na Podhalu około 6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w rejonach podgórskich, w górach i na wybrzeżu porywisty, południowy i południowo-zachodni.

Pogoda w stolicy

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, południowy. W poniedziałek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo