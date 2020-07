Pogoda w niedzielę przyniesie opady deszczu, burze a lokalnie również burze i grad. Maksymalna temperatura w niedzielę wyniesie od 24 st. C. na Górnym Śląsku do 29 st. C. w województwie wielkopolskim. Jeżeli zaś chodzi o wiatr, w czasie wyładowań atmosferycznych osiągnie on prędkość nawet do 80-100 kilometrów na godzinę.

W niedzielę nie ma co liczyć na korzystne warunki biometeorologiczne – wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 70-80 procent, na terenie całej Polski będzie ciepło jednak nie odczujemy komfortu termicznego.

Przed gwałtownymi nawałnicami ostrzega również IMGW.

"IMGW - PIB wydał ostrzeżenia meteorologiczne 1 stopnia przed burzami z gradem dla woj. śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i południowej części woj. mazowieckiego i lubelskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami lokalnie do 40 mm" - czytamy an stronie instytutu.

Ostrzeżenia IMGW

Na tym obszarze IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, a lokalnie do 40 mm, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr osiągający od 60 do 80 km/h. Miejscami może padać grad.

Alert obowiązuje dla całego województwa śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

W województwie mazowieckim ostrzeżenie dotyczy pięciu powiatów: lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego.

W województwie lubuskim alert obowiązuje dla szesnastu powiatów: biłgorajskiego, Chełma, powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubelskiego, Lublina, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda w niedzielę. Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, południowa Europa oraz Skandynawia będą w zasięgu niżów. Na pozostałym obszarze zaznaczą się słabe wyże. Na północy Polski oddziaływać będzie wyż, który utworzy się nad Bałtykiem. Pozostały obszar będzie na skraju płytkiej zatoki niżowej oraz strefy frontu. Pozostaniemy w wilgotnym powietrzu polarno-morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę na południu Polski przewaga zachmurzenia dużego, poza tym zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Najwięcej deszczu na południu kraju. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm, a na południu kraju do 35 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C do 28 st. C, na Ziemi Lubuskiej do 29 st. C, chłodniej na terenach podgórskich i wybrzeżu: od 19 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie nad ranem silne zamglenia. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna 17 st. C. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVNMeteo