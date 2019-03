Pogoda w niedzielę. Pochmurno i deszczowo

Niedziela będzie pochmurna i deszczowa. Wiatr miejscami rozpędzi się do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna od 4 st. na wschodzie do 13 st. na południowym zachodzie.

W niedzielę zachmurzenie duże, większe przejaśnienia głównie na południu kraju. Okresami opady deszczu, wysoko w górach śniegu lub deszczu ze śniegiem. Bez opadów jedynie miejscami na południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna od 4 st. miejscami na wschodzie do 13 st. na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 60 km/h, w górach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na południu i zachodzie kraju. Okresami opady deszczu, wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Najmniej opadów na południu kraju. Temperatura minimalna od 3 st. na wschodzie do 7 st. na zachodzie i południu. W rejonach podgórskich Beskidów nieco chłodniej, od 1 do 3 st. W wielu rejonach Polski temperatura minimalna wystąpi w pierwszej połowie nocy, później prognozowany wzrost temperatury. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach na północy kraju do 55 km/h, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami, głównie po południu, opady deszczu. Temperatura maksymalna około 7 st. Wiatr umiarkowany, po południu porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna około 6 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

