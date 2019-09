Upalnie, ale możliwe burze i deszcz. Pogoda w niedzielę

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW północno-zachodnia i Skandynawia są w zasięgu niżu znad Morza Norweskiego, pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem wyżów. Wschodnia połowa Polski pozostanie w zasięgu wyżu, którego centrum odsunie się na Rosję. Nad pozostały obszar od zachodu nasunie się zatoka niżowa związana z niżem znad Morza Norweskiego. W ciągu dnia na zachodzie kraju zaznaczy się linia zbieżności poprzedzająca chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy jeszcze w ciepłej masie powietrza zwrotnikowego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 998 hPa i będzie rosło.

W niedzielę we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe, tylko w Karpatach okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego lub dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Na pozostałym obszarze początkowo zachmurzenie małe, od zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 - 25 mm, miejscami grad. Temperatura maksymalna od 26°C, 28°C na północnym wschodzie oraz Pomorzu Zachodnim do 31-33 st. C. na południu oraz miejscami w centrum kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie skręcający na południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy z niedzieli na poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 - 25 mm. Temperatura minimalna od 15°C do na północnym wschodzie do 19°C miejscami w centrum i na południowym zachodzie, chłodniej tylko w kotlinach sudeckich i na Podhalu, od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju południowy, na pozostałym obszarze zachodu i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, tylko na Pomorzu i Kujawach wieczorem do 90 km/h.

Pogoda w stolicy

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura maksymalna 31°C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy początkowo zachmurzenie małe w ciągu nocy wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burzy. Temperatura minimalna 19°C. Wiatr słaby, południowy. W czasie burz porywy do 65 km/h. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i możliwe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

RadioZET.pl/PAP/IMGW