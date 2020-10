Deszcze i gęsta, poranna mgła. Pogoda w piątek

Pogoda w piątek 16.10.2020 r. zapowiada się przede wszystkim deszczowo. Największych opadów mogą spodziewać się mieszkańcy Pomorza, gdzie spadnie ok. 1-3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Poza tym padać będzie też na wschodzie, południu i w centrum Polski.

W pozostałych regionach będzie raczej pogodnie. Termometry wskażą od 8 st. C. w woj. podkarpackim do 12 st. C. w woj. pomorskim.

Policja w rozmowie z Radiem ZET ostrzega z samego rana: uwaga na poranne mgły, które utrudniają jazdę kierowcom niemal w całym kraju! W wielu regionach Polski widoczność została ograniczona do 100 metrów. Październik pod tym względem jest wyjątkowo niebezpiecznym miesiącem na drogach. Wszystko z powodu prawdziwej „mieszanki” pogodowej” przymrozków, deszczu a dziś także porannej mgły.

Policja apeluje do kierowców o czujność.

Prognoza IMGW

ak informuje IMGW, Europa wschodnia i południowa znajdzie się w zasięgu niżu znad zachodniej Rosji oraz związanego z nim pofalowanego frontu atmosferycznego, na którym dodatkowo utworzą się płytkie ośrodki niżowe. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy wyż z centrum nad Islandią. Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia związanym z płytkim niżem znad Bałkanów, tylko krańce północne i zachodnie kraju znajdą się w zasięgu klina wyżowego znad Islandii. Pozostaniemy w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie rosło.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Okresami opady deszczu, na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w szczytowych partiach gór śniegu. Na południu Podkarpacia prognozowana suma opadów około 15 mm. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 7 st. C na wschodzie i południu do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim i wybrzeżu, w dolinach górskich od 3 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W górach porywy do 60 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie kraju. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie i południu, opady deszczu. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w szczytowych partiach gór śnieg. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Gdzieniegdzie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 0 st. C na Podhalu i 1 st. C na wschodzie Pomorza i Mazurach do 7 st. C na Podkarpaciu i 8 st. C nad morzem, lokalnie przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

Pogoda w stolicy

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Początkowo możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W sobotę w stolicy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.

RadioZET.pl/RadioZET/IMGW/TVN Meteo