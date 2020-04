Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w kolejnym dniu kwarantanny. W piątek maksymalna temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C. w województwie podkarpackim – informuje TVN Meteo. To będzie deszczowy dzień, jednak w niektórych regionach kraju zaświeci Słońce – głównie na Górnym Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. W pozostałej części Polski spodziewać możemy się raczej zachmurzenia.

Na terenie prawie całego kraju wystąpią opady deszczu, miejscami – szczególnie na Północy – będzie to nawet deszcz ze śniegiem albo sam śnieg.

Prognoza pogody IMGW

Jak informuje IMGW, Europa Południowa oraz Zachodnia jest pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się pod wpływem rozległego niżu znad Finlandii. Polska jest w zasięgu niżu, którego ośrodek znad Zatoki Botnickiej przemieszcza się nad Półwysep Kolski. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, związany z tym niżem. Po przejściu frontu, z północnego zachodu przejściowo napłynie chłodniejsze, przetransformowane powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosło.

W piątek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a na północy i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. W województwach północnych możliwe burze i opad krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 6°C na północy i w rejonach podgórskich, około 9°C w centrum, do 12°C na południu Lubelszczyzny oraz na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w centrum kraju w porywach do 55 km/h, na północy do 70 km/h; nad morzem i wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, nad morzem w porywach do 85 km/h, w górach do 70 km/h i tam może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr z kierunków zachodnich.

Pogoda w nocy

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza początkowo, przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, na północy i w górach także śniegu. Na krańcach północnych opady mogą występować przez całą noc. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, nad morzem i lokalnie na zachodzie od 0°C do 2°C, najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie początkowo porywisty, na Podlasiu i Suwalszczyźnie oraz wysoko w górach początkowo w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Pogoda w stolicy

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór możliwe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, zachodni. W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo