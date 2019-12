Chmury i deszcz ze śniegiem. Pogoda w piątek

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

To jednak nie wszystko. Mroźna pogoda nie będzie nas rozpieszczać– oprócz chłodu, prognozowany jest silny wiatr przez co jeszcze bardziej odczujemy panujące zimno.

Ponadto zapowiada się duże zachmurzenie. Strefą wolną od opadów będzie jedynie zachodnia część Polski, natomiast w innych regionach należy spodziewać się deszczu ze śniegiem. Temperatura od 3 st. C. w północnej części kraju do 6 st. C. w regionie podkarpackim.

Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, ale da się we znaki. Maksymalnie osiągnie 50-60 km/h, w górach nawet do 110 km/h.

Biomet w całej Polsce okaże się niekorzystny – alarmują synoptycy z TVN Meteo.

Prognoza IMGW

Jak podaje IMGW, nad Europą dominuje rozległy niż z głównymi ośrodkami nad Atlantykiem, Morzem Norweskim i Morzem Północnym. Wyż znad Rosji sięga nad krańce wschodnie kontynentu, a Wyż Azorski obejmuje częściowo Półwysep Iberyjski. Polska jest w zasięgu zatoki niżu znad Morza Północnego. Z południowego wschodu napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 981 hPa i będzie powoli spadać.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na północy oraz w Karpatach również śniegu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm. Temperatura maksymalna od 1 st.C na Kaszubach i 2 st.C na Podhalu oraz nad morzem do 4 st.C, 5 st.C na przeważającym obszarze do 6 st.C na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany i porywisty, na obszarach podgórskich w Karpatach w porywach do 55 km/h, nad morzem dość silny, południowo-wschodni i południowy. W Tatrach wiatr w porywach do 100 km/h, powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

IMGW ostrzega również przed gołoledzią.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy oraz miejscami na południowym wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na obszarach podgórskich w Karpatach oraz na pojezierzach pomorskich również śniegu. Temperatura minimalna od -3 st.C na Podhalu i -1st.C na pojezierzach pomorskich oraz miejscami w Małopolsce, od 1 st.C do 3 st.C na przeważającym obszarze kraju do 4 st.C na krańcach wschodnich Mazowsza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. W Tatrach wiatr w porywach do 80 km/h, będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda w Warszawie

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem lub marznącego deszczu powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna 5 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu lub śniegu z deszczem. Temperatura minimalna 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo