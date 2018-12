Zamiast zimy mamy wiosnę. Ciepłe i deszczowe zakończenie grudnia

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska jest w zasięgu płytkiego niżu znad Białorusi. Z północy na południe kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, za którym rozbudowuje się klin wyżowy. Z północnego zachodu napływa wilgotne i nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Pogoda w piątek

W piątek 28 grudnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich Karpat także deszczu ze śniegiem. W Karpatach opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 10 cm.

Temperatura maksymalna od 3 st.C na Suwalszczyźnie, 6 st.C w centrum, do 7 st.C na zachodzie, na terenach podgórskich Karpat od 0 st.C do 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, we wschodniej połowie kraju i nad morzem porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni skręcający na północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie rosło.

