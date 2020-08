Pogoda w poniedziałek 3.08.2020 r. Spodziewać się należy ulewnych deszczy oraz gwałtownych burz z gradem. Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne wystąpią przede wszystkim w południowej i wschodniej części Polski. Spadnie nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura w poniedziałek wyniesie od 18 st. C. na Dolnym Śląsku do 27 st. C. w województwie lubelskim i podkarpackim. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, ale w trakcie burz może osiągnąć prędkość nawet do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW Europa północna, środkowa oraz południowa są pod wpływem płytkich układów niskiego ciśnienia ze strefami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże. Z zachodu ku centrum kraju bardzo wolno przemieści się zatoka niżowa, z pofalowanym frontem atmosferycznym, związana z niżem znad Skandynawii. Na wschodzie pozostanie ciepłe powietrze polarne morskie, nad zachodnią część kraju napłynie chłodniejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i powoli będzie rosło.

W poniedziałek na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju. W pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 20 mm, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30 mm. Miejscami na zachodzie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 18 st.C nad morzem i 19 st.C, 20 st.C miejscami na zachodzie, około 23 st.C, 25 st.C w centrum do 27 st.C, 29 st.C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, miejscami na zachodzie umiarkowany, północno-zachodni, tylko na wschodzie i w centrum południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h. W czasie burz porywy do 65 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy na północnym zachodzie oraz krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu. W pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk i Małopolskę miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym, prognozowana suma opadów do 15 mm, na Ziemi Świętokrzyskiej do 30 mm, w Małopolsce i na Górnym Śląsku do 40 mm. Początkowo możliwe też burze. Na Pomorzu miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 12 st.C, 14 st.C na zachodzie do 16 st.C, 17 st.C na wschodzie, w centrum i południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na zachodzie i północy północno-zachodni, na pozostałym obszarze południowy. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h.

Pogoda w stolicy

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna około 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna około 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo