Pogoda. W wielu miejscach deszczowo

W poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na obszarze od Warmii i Mazur, po centrum i południowy zachód Polski i przelotne opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie, Pomorzu i Warmii po południu lokalne burze oraz opady krupy śnieżnej lub małego grafu.

Temperatura maksymalna od 5°C, 7°C na północy do 8°C, 10°C na pozostałym obszarze, jedynie na terenach podgórskich od 4°C do 6°C. Wiatr na południowym wschodzie słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami porywisty, na północy i zachodzie także okresami dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, na wybrzeżu od 35 km/h do 50 km/h i w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach początkowo porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na krańcach południowych zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, stopniowo zanikające. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, głównie na północy i zachodzie, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich także śniegu. Temperatura minimalna od -3°C na terenach podgórskich do 0°C, 2°C na przeważającym obszarze i 3°C na wybrzeżu. Wiatr na południowym wschodzie słaby, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowany i miejscami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

RadioZET.pl/PAP/BM