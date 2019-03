Kapryśna sobota, wiosenna niedziela. Pogoda w weekend

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie w sobotę 985 hPa i będzie rosło.

Przez większość dnia zachmurzenie duże z miejscowymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza początkowo na północnym wschodzie i wschodzie, a po południu na zachodzie i południowym zachodzie opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, na Podhalu i w górach opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 3 st. na Podhalu i 4 st. na północnym wschodzie do 8 st., 9 st. na zachodzie i południu.

Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem miejscami silny, do 45 km/h, początkowo w porywach: na południu, wschodzie i w centrum miejscami do 80 km/h, nad morzem do 65 km/h, wysoko w górach do 100 km/h, stopniowo słabnący, zachodni.

W nocy duże zachmurzenie z lokalnie większymi przejaśnieniami. Z południowego zachodu na północny wschód kraju będzie się stopniowo przemieszczała strefa opadów. W miejscowościach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

Temperatura minimalna od -1 st. na północnym wschodzie do 5 st. na południu, zachodzie i miejscami nad morzem. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

W niedzielę na południu i w centrum zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo na północy, północnym wschodzie oraz na krańcach wschodnich opady deszczu. Pod koniec dnia opady deszczu także na zachodzie i północnym zachodzie Polski.

Temperatura maksymalna od 9 st. na północnym wschodzie, około 15 st. w centrum, do nawet 20 st. na południu.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich Karpat i Sudetów okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/JŚ