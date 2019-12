Śnieg, deszcz ze śniegiem i silny wiatr. Pogoda w sobotę

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w sobotę raczej nie przyniesie pozytywnego zaskoczenia. Temperatura od około 3 stopni Celsjusza na Sulwaszczyźnie do 7 st. C. w regionie podkarpackim. Uwaga na wiatr – będzie dość silny, miejscami umiarkowany. Momentami osiągnie nawet do 4070 kilometrów na godzinę – alarmują synoptycy. W strefie brzegowej zaś jego prędkość może nawet przekroczyć 70 km/h – informuje TVN Meteo.

Biomet w kraju będzie niekorzystny. Kierowcy, uważajcie na gołoledź na drogach - ostrzega IMGW.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa wschodnia oraz Półwysep Iberyjski są pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu są w zasięgu układów niskiego ciśnienia. Polska jest pod wpływem zatoki niżu znad Morza Północnego. Z zachodu na wschód przemieszczają się kolejne fronty okluzji. Z południa napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 984 hPa i będzie ulegało wahaniom.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na północy kraju oraz terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Rano w Małopolsce i na Górnym Śląsku lokalnie możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 3°C na północy i wschodzie kraju do 7 st. C na południowym zachodzie, w dolinach karpackich około 2 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu po południu wzmagający się do dość silnego, w porywach do 65 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru do 110 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu kraju. Miejscami opady deszczu, na północy kraju oraz na terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu, wysoko w górach śniegu. Temperatura minimalna od 0 st. C do 3 st. C, w dolinach karpackich około -2 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem, na Pomorzu, w dolinach sudeckich oraz na Dolnym Śląsku okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich, początkowo na wschodzie południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 110 km/h.

Pogoda w stolicy

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Po północy rozpogodzenia. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, południowy.

RadioZET/PAP/IMGW/TVN Meteo