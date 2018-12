Do Polski napłynęło ciepłe powietrze. Śnieg tylko w górach [POGODA]

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak podaje IMGW, Europa Środkowa pozostaje w zasięgu niżu, nad pozostałym obszarem kontynentu są układy wyżowe. Polska jest pod wpływem niżu z ośrodkiem, który znad Mazur przemieszcza się nad Białoruś i Litwę. Z zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Pogoda w sobotę

W sobotę zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie i Pomorzu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach prognozowana suma opadów do 15 mm. Wysoko w Karpatach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm.

Temperatura maksymalna od 1 st. na Suwalszczyźnie do 7 st. w centrum i 9 st. na Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, a na południu do 70 km/h z kierunków zachodnich i północnych. Wysoko w górach wiatr w porywach do 120 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Jaka pogoda w Warszawie?

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże i opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 12 mm. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 983 hPa i będzie rosło.

RadioZET.pl/PAP/DG