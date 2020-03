To będzie deszczowy i pochmurny dzień. Uwaga na ostry wiatr

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w środę zapowiada się deszczowo i pochmurnie – dowiadujemy się z prognoz. Wychodząc z domu najlepiej uzbroić się w parasolkę. Wystąpi również silny wiatr.

Z kolei minimalna temperatura wyniesie 8 st. C. na Suwalszczyźnie, zaś najcieplej będzie na Podkarpaciu – nawet do 14 st. C.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa Południowa jest w zasięgu rozległego wyżu znad Hiszpanii. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się pod wpływem licznych układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Szwecji nad południową Finlandię oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie rośnie.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 991 hPa i będzie rosnąć.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Miejscami opady deszczu, szczególnie na południu Polski. Na szczytach Tatr opady śniegu. W Karpatach suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 7 st. na wybrzeżu do 12 st. na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, a na krańcach północnych do 75 km/h, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 80 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 100 km/h, w Tatrach do 115 km/h. W Tatrach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu, w Tatrach opady śniegu. Temperatura minimalna od 2 st. w obszarach podgórskich do 7 st. nad morzem. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 100 km/h. W Tatrach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w stolicy

W środę w Warszawie po południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór możliwe rozpogodzenia. Niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna 4 st. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni, jedynie początkowo zachodni.

IMGW ostrzega!

IMGW wydał w środę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla całego województwa warmińsko-mazurskiego, północnych powiatów podlaskiego, części powiatów woj. pomorskiego oraz części województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam w porywach wiatr może osiągnąć prędkość do 80 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza ono, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo