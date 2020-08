Pogoda w środę przyniesie deszcze i burze, lokalnie nawet burze z gradem. Spadnie około od 10-30 litrów wody na metr kwadratowy – informuje TVN Meteo.

Termometry pokażą od 22 st. C. w województwie podkarpackim do 26 st. C. na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim.

W trakcie burz można spodziewać się również gwałtownych porywów wiatru – rozpędzi się on nawet do 90 kilometrów na godzinę. Z kolei wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 60-70 procent. Biomet okaże się niekorzystny. W całym kraju będzie duszni, parno i wilgotno.

Burze pojawiły się nad Polską już w nocy. "W nocy burze możliwe są na przeważającym obszarze kraju, za wyjątkiem północy kraju. Najsilniejsze prognozowane są w pasie od Lubelszczyzny, przez Małopolskę, po Ziemię Lubuską i Pomorze Zachodnie. Opady deszczu do około 30 mm, a kumulacje sum opadów punktowo do 50 mm" – informował we wtorek wieczorem IMGW.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa północno-zachodnia oraz północno-wschodnia i częściowo wschodnia są pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Polska jest w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, z płytkim niżem przemieszczającym się powoli znad wschodniej Polski nad pogranicze Białorusi i Ukrainy. Na zachodzie i południu kraju oddziałuje rozmywający się front okluzji, a na wschodzie i północnym wschodzie linie zbieżności. Pozostajemy w wilgotnej, ciepłej, tylko na zachodzie nieco chłodniejszej, przetransformowanej masie powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie rosło.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy, a wieczorem także na zachodzie kraju, miejscami małe. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, gdzieniegdzie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz miejscami do 30 mm. Bez burz najprawdopodobniej na wschodzie Pomorza i Kujaw oraz na Warmii. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 27 st. C; chłodniej miejscami na wybrzeżu i na południu kraju, od 21 st. C do 23 st. C, a w rejonach podgórskich od 18 st. C do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy na wschodzie i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie rozpogodzi się. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, na zachodzie i w centrum stopniowo zanikające, na wschodzie mogą utrzymywać się przez całą noc. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm na wschodzie kraju. Po północy i nad ranem gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 12 st. C do 17 st. C, w kotlinach sudeckich 8 st. C, 10 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zachodnich lub północnych, miejscami zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda w stolicy

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami słabe przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo