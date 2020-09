Pogoda w środę 30.09. 2020 r. okaże się korzystna tylko dla części mieszkańców Polski. Pogodne i bezchmurne niebo będzie w północnej i zachodniej części kraju. W pozostałych miejscach należy spodziewać się przede wszystkim deszczu.

IMGW wydało nawet ostrzeżenia przed ulewami i podtopieniami. Może spaść do 15 litrów deszczu na kwadratowy. opady w górach i na terenach podgórskich mogą być z kolei bardziej intensywne.

Termometry wskażą od 14 st. C. w województwie podkarpackim do 19 st. C. na Suwalszczyźnie.

Jeżeli zaś chodzi o warunki biometeorologiczne – będą one niekorzystne w całym kraju. Największa wilgotność powietrza odczuwalna będzie w południowo-wschodniej części Polski – przekroczy ona 90 procent. Ponadto odczuwać będziemy też przeszywający chłód.

Prognoza IMGW

Jak podaje IMGW, od Rosji przez Europę Centralną po Półwysep Iberyjski rozciąga się obszar podwyższonego ciśnienia. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże. Polska zachodnia znajduje się pod wpływem słabego wyżu znad Niemiec, zaś na wschodzie kraju zaznacza się wpływ płytkiego niżu znad Ukrainy oraz ciepłego frontu z nim związanego. Ze wschodu napływa wilgotne, przetransformowane powietrze polarne morskie, chłodne na południu, nieco cieplejsze na północy kraju.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

W środę na południu, wschodzie i w centrum zachmurzenie duże lub całkowite; opady deszczu, od Lubelszczyzny i Podkarpacia, przez Kielecczyznę i Małopolskę, po Górny Śląsk miejscami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana wysokość opadów do 15-20 mm, a w Karpatach i rejonach podgórskich lokalnie do 30-40 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy i zachodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna na południu i południowym wschodzie od 12 st.C do 16 st.C, a w rejonach podgórskich Karpat od 9 st.C do 12 st.C, na pozostałym obszarze od 16 st.C do 19 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu; od Podkarpacia po Górny Śląsk opady miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm, w Beskidach i Tatrach lokalnie do 25 mm; wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie, głównie na zachodzie, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8 st.C do 12 st.C, chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich Karpat, około 7 st.C, cieplej na wschodnim wybrzeżu, od 14 st.C do 15 st.C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków północnych, na północnym zachodzie skręcający na wschodni.

Pogoda w stolicy

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 10 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo