Lokalnie deszcz ze śniegiem, na drogach może być niebezpiecznie. Pogoda w środę

Jakiej pogody można spodziewać się w środę? Opady deszczu pojawią się na Pomorzu i Mazurach – przewidują synoptycy. Z kolei na Suwalszczyźnie, w regionie podkarpackim i mazowieckim spadnie nawet deszcz ze śniegiem!

Lokalnie marznące opady spowodują gołoledź, w związku z czym należy szczególnie dbać o bezpieczeństwo na drodze. O możliwości występowania marznących opadów IMGW ostrzegało już we wtorek.

W pozostałych częściach kraju środa będzie raczej pogodna. Termometry wskażą od 2 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i w regionie rzeszowskim do 7 st. C. na Pomorzu.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europę północną i południowo-zachodnią obejmują niże. Pozostała część kontynentu jest w zasięgu wyżu z centrum nad Bałkanami. Południe Polski znajduje się na skraju wyżu znad Bałkanów, zaś reszta kraju w zasięgu powoli przemieszczającej się z północnego zachodu na południowy wschód płytkiej zatoki niżowej ze strefą ciepłego frontu atmosferycznego. Za frontem zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie się nieznacznie wahało.

Uwaga na gołoledź!

W środę na południu Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na pozostałym terenie – duże, miejscami, głównie na północnym i środkowym wschodzie, słabe opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie marznący deszcz lub mżawka, powodujące gołoledź. Na północnym wschodzie i północy mgła ograniczająca widoczność do 500 m. Temperatura maksymalna od -1, 0 st. na terenach podgórskich Karpat, na Podkarpaciu i Roztoczu, do 3-5 st. w przeważającej części kraju, 6 st. na zachodzie i 7 st. nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków zachodnich.

Pogoda w nocy

W nocy na południu i południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym terenie – początkowo duże, później zmniejszające się do umiarkowanego i małego. Miejscami mgły ograniczające widoczność do 300 m. Temperatura minimalna od -5 st. na południu, około -2 st. w centrum, do 2 st. na północnym wschodzie i 3 st. miejscami nad morzem. Na terenach podgórskich Karpat od -8 do -5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, przeważnie południowo-zachodni.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w środę zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Początkowo silne zamglenia. Temperatura minimalna -1 st. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni i południowy. W czwartek pogodnie. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

