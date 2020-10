Deszczowo i pochmurno, maksymalnie 19 stopni. Pogoda w środę

Pogoda w środę 7.10.2020 r. zapowiada się przede wszystkim deszczowo – miejscami spadnie do 5 litrów opadów na metr kwadratowy, w górach natomiast może to być 15 l/mkw.

Temperatura wyniesie od 15 st. C. w regionie zachodniopomorskim do 19 st. C. na Podkarpaciu. Dzień będzie też raczej pochmurny, z większymi przejaśnieniami.

Warunki biometeorologiczne okażą się z kolei niekorzystne w większości regionów Polski. Wilgotność powietrza oscylować będzie wokół 70-80 procent. Na południowym - wschodzie kraju odczuć możemy chłód oraz wilgoć, a także komfort termiczny.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa Wschodnia częściowo jest w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy niż z ośrodkami nad Morzem Północnym i Skandynawią. Polska jest na skraju wspomnianego niżu, z zachodu na wschód przemieszcza się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim, po przejściu frontu nieco chłodniejszym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie rosło.

W środę w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami opady deszczu, głównie przelotne. Na południowym wschodzie kraju opady o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma do 10 mm, a na południu województwa małopolskiego i śląskiego do 20 mm. Na szczytach Tatr opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5-10 cm. Temperatura maksymalna od 15 st. C na zachodzie do 19 st. C na wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, głównie w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami opady deszczu. Na południowym wschodzie opady o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma opadów do 10 mm, na Podkarpaciu do15 mm, na południu województwa małopolskiego i podkarpackiego do 20 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm. Na północnym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 7 st. C do 9 st. C na północy i zachodzie kraju, od 10 st. C do 12 st. C na pozostałym obszarze oraz nad morzem. Chłodniej tylko w kotlinach górskich, od 5 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby, nad morzem i na południowym wschodzie umiarkowany, z kierunków zachodnich. W Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

Pogoda w stolicy

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby, zachodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo