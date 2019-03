Pogoda: Opady deszczu i porywisty wiatr. Wzrośnie temperatura

Pogoda w środę, 13 marca. Temperatura wzrośnie do 4-10 st. C. Na krańcach wschodnich możliwe jeszcze opady deszczu ze śniegiem. Poza tym przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i wschodzie silniejszy.

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez niż znad Morza Północnego, a z zachodu na wschód przemieszcza się strefa frontu okluzji. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie, za frontem napłynie chłodniejsze.

Pogoda na dziś – środa, 13 marca

W środę synoptycy prognozują zachmurzenie duże, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Z centrum na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, rano również deszczu ze śniegiem, w zachodniej połowie kraju lokalnie słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 4 st. C w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na Pogórzu Karpackim okresami dość silny, południowo-zachodni. W całym kraju wiatr porywisty, nad morzem porywy do 60 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 65 km/h, a na Pogórzu Karpackim, miejscami, do 80 km/h.

W Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w godzinach południowych przejściowo w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem porywisty, południowy i południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/DG