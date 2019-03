Pogoda: pochmurna środa. Na termometrach nawet 11 stopni

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Polska jest pod wpływem wyżu z centrum nad Bałkanami, ale po południu od zachodu nasuwać się zacznie zatoka niżu znad Wielkiej Brytanii wraz ze strefą ciepłego frontu atmosferycznego. Z zachodu napływać będzie polarne morskie powietrze.

Pogoda w środę

6 marca synoptycy prognozują zachmurzenie duże, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, gdzie miejscami występować będą słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Później zachmurzenie stopniowo będzie się zmniejszać do umiarkowanego, na południowym zachodzie do małego, jedynie na Pomorzu i miejscami na zachodzie ponownie wzrośnie do dużego.

Temperatura maksymalna od 3°C na krańcach północno-wschodnich do 11°C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem umiarkowany i dość silny, na zachodzie południowy, na pozostałym obszarze zachodni, skręcający na południowo-zachodni i południowy.

W Warszawie w środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 7°C. Wiatr słaby, początkowo zachodni, po południu skręcający na południowy.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

