Na pogodną aurę mogą dziś liczyć jedynie mieszkańcy Lubelszczyzny i regionu podkarpackiego. W pozostałych regionach zachmurzenie i deszcze – od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy. W górach natomiast spadnie śnieg oraz deszcze ze śniegiem.

Przed deszczem uchroni się jedynie Pomorze Zachodnie. Temperatura także nie będzie nas rozpieszczać – wyniesie ona od 6 stopni Celsjusza w Lubuskiem, do 11 st. C. w centralnej części Polski i 16 st. C. w województwie podkarpackim.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa Wschodnia oraz częściowo zachodnia znajdują się pod wpływem wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominują niże. Polska jest w zasięgu niżu, którego główny ośrodek znad Włoch powędruje nad północny Adriatyk, a wtórny przemieści się nad Bałtyk. Przez Polskę przebiega południkowo ułożona strefa frontu atmosferycznego. Z południa będzie napływało powietrze polarne morskie – na zachodzie chłodne, na wschodzie ciepłe.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i dalej będzie powoli spadać.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie kraju. Opady deszczu na południu kraju okresami o natężeniu umiarkowanym. W Sudetach opadu śniegu. Na południu województwa dolnośląskiego oraz na Warmii prognozowana suma opadów do 15 mm. Wysoko w Sudetach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Lokalnie na Pomorzu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 5 st. na krańcach zachodnich do 8 st. w centrum kraju i 17 st. na wschodzie Podkarpacia, w kotlinach sudeckich chłodniej: około 3 st. Wiatr na zachodzie słaby, zmienny, na wschodzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, południowo-wschodni. Na terenach podgórskich Karpat porywy do 60 km/h, wysoko w Beskidach i Bieszczadach do 90 km/h, w Tatrach do 150 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na południowym wschodzie, a nad ranem również na krańcach zachodnich. Miejscami opady deszczu, od wschodniej części Pomorza przez Kujawy po Dolny Śląsk okresami o natężeniu umiarkowanym, w tym pasie lokalnie suma opadów do 15 mm, na wschodzie wybrzeża do 20 mm. Na obszarach podgórskich Sudetów i w Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Suma opadów w zachodniej połowie Polski do 15 mm, a na Pomorzu Wschodnim do 20 mm. Wysoko w Sudetach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Lokalnie na Pomorzu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 1 st. na zachodzie Pomorza do 6 st. w centrum kraju i do 13 st. na wschodzie Podkarpacia, w kotlinach sudeckich od 0 st. do 2 st. Wiatr na zachodzie słaby, zmienny, na wschodzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, południowo-wschodni. Na terenach podgórskich Karpat porywy do 70 km/h, wysoko w Beskidach i Bieszczadach do 100 km/h, w Tatrach do 120 km/h.

Pogoda w stolicy

W środę w Warszawie zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo