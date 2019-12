Chyba wszyscy już spodziewają się, że nie ma co liczyć na prawdziwie zimowe święta. Jak prognozują synoptycy, w wigilię 24 grudnia śnieg zawita jedynie w górach. W prawie całym kraju natomiast wystąpią opady deszczu. Termometry zaś pokażą od 6 do 8 stopni Celsjusza.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w wigilię, Święta Bożego Narodzenia 2019.

Dzień wigilii upłynie pod znakiem deszczu. Opady przejdą prawie nad całą Polską, w górach natomiast spadnie śnieg. Uwaga również na mgłę, która w znacznym stopniu może ograniczać widoczność i utrudniać jazdę samochodem. Temperatura wyniesie od 6 st. C. we wschodniej części kraju do 8 st. C. w zachodniej części.

Jeżeli chodzi o warunki biometeorologiczne – nie będą one zbyt korzystne. Najwyższy poziom wilgotności powietrza odnotujemy we wschodniej części Polski. Przekroczy on tam 90 procent. Im dalej na zachód – tym wartość ta będzie niższa. Ponadto odczuwalna będzie wilgoć i chłód. Biomet okaże się niekorzystny – alarmują meteorolodzy według TVN Meteo.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, południowo-zachodnia Europa oraz krańce wschodnie pozostają w zasięgu wyżów. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem niżów z głównymi ośrodkami w rejonie Morza Norweskiego, Morza Północnego i Morza Czarnego. Polska wschodnia jest w zasięgu zatoki niżowej związanej z układem niżowym w rejonie Morza Czarnego, nad pozostałą część kraju sięga słaby klin wyżowy. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie się wahać z niewielką tendencją spadkową.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Miejscami, głównie na południu i południowym wschodzie, opady deszczu. W woj. podkarpackiem prognozowana suma do 15 mm. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na terenach podgórskich Karpat o 10 cm. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 6 st. C, w dolinach karpackich od 0 st. C do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy do 90 km/h, w Beskidach do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, początkowo głównie na wschodzie i południu, po północy na zachodzie kraju. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 1 st. C do 4 st. C, w dolinach karpackich od -3 st. C do 0 st. C. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni i zachodni.

Pogoda w stolicy

We wtorek w Warszawie zachmurzenie całkowite, po południu możliwe większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, po południu stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, po południu słabnący, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. W środę w stolicy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo