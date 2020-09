Pogoda we wtorek. Upalnie w całej Polsce, miejscami mgły

Pogoda we wtorek zapowiada się upalnie. W przeważającej części kraju termometry wskażą nawet 30 stopni Celsjusza. Lokalnie mogą pojawić się także mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów.

Pogoda we wtorek 15.09.2020 r. Synoptycy prognozują upały na terenie całego kraju. Termometry wskażą od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 st. C. w regionie dolnośląskim i lubuskim.

Warunki meteorologiczne natomiast okażą się niekorzystne. W większości kraju odczuwalne będzie gorąco, szczególnie upalnie zaś będzie w południowo-zachodniej części Polski. Najwyższa wilgotność powietrza wystąpi na północy.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, nad kontynentem europejskim dominować będzie rozległy wyż znad zachodniej Ukrainy, jedynie północna i częściowo zachodnia Europa będzie w zasięgu płytkich ośrodków niżowych z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu wspomnianego wyżu. Napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie małe, na północy okresami umiarkowane. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 23 st. C, 25 st. C na północnym wschodzie i nad morzem, 27 st. C, 28 st. C w centrum, do 31 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie małe. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st. C do 14 st. C, cieplej na zachodzie i nad morzem od 15 st. C do 18 st. C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

Pogoda w Warszawie

We wtorek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna około 28 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 14 st. C. Wiatr słaby, południowy.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo