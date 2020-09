Pogoda we wtorek zapowiada się słonecznie. Termometry wskażą nawet do 27 st. C, miejscami może pojawić się silny wiatr. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny.

Pogoda we wtorek zapowiada się – wbrew chłodnemu porankowi – ciepło i słonecznie. Termometry maksymalnie wskażą 27 stopni Celsjusza – m.in. w regionie dolnośląskim i lubuskim. Najzimniej – czyli 23 st. C. – będzie z kolei na Suwalszczyźnie. Miejscami może natomiast pojawić się silny, południowy wiatr.

Najwyższy poziom wilgotności powietrza utrzyma się na północnych i południowych obrzeżach kraju. Na północy i północnym wschodzie z kolei odczuwalny będzie komfort termiczny. W pozostałych częściach Polski ciepło, a warunki biometeorologiczne korzystne. Pogoda zdecydowanie pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie – prognozują meteorolodzy.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa północna oraz częściowo środkowa i zachodnia jest w zasięgu niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu dominują układy wysokiego ciśnienia. Polska jest w zasięgu wyżu znad Ukrainy, jednak stopniowo zachodnia część kraju przechodzi pod wpływ niżu z rejonu Szkocji. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

We wtorek pogodnie. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 26 st. C, cieplej miejscami na południu kraju około 27 st. C, chłodniej lokalnie nad morzem około 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie porywisty, w Sudetach w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

Pogoda w nocy

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na południowym zachodzie kraju stopniowo wzrastające do dużego. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 9 st. C do 14 st. C, chłodniej miejscami na Podkarpaciu i na Podlasiu około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w Sudetach okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-wschodni.

Pogoda w stolicy

We wtorek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, południowy. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, południowy.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo/IMGW