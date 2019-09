Gwałtowny spadek temperatury i deszcze. Pogoda we wtorek

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Synoptycy zmianę pogody zapowiadali już wcześniej.

We wtorek możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głownie na północy i wschodzie – informują meteorolodzy. Spadnie do 3 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju niebo umiarkowanie zachmurzone.

Ci, którzy nie przepadają za upałami, mogą odetchnąć z ulgą – to najprawdopodobniej koniec wysokich temperatur, które towarzyszyły nam przez większość lata. We wtorek najwyższa temperatura wyniesie 23 st. C.

Jak prognozują synoptycy, w większości Polski odczuwalny będzie komfort termiczny. Z kolei warunki biometeorologiczne będą różne, w południowo-wschodniej części kraju raczej niekorzystne, w innych regionach – neutralne. Wilgotność powietrza najwyższa będzie również na południowym wschodzie.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia i częściowo Środkowa będzie pod wpływem wyżu znad Atlantyku, pozostała część kontynentu znajdzie się w zasięgu niżów z układami frontów. Nad Polską rozbuduje się klin wyżowy, tylko na południowym wschodzie będzie przebiegał pofalowany front atmosferyczny, odsuwający się powoli nad Ukrainę. Na wybrzeżu zaznaczy się płytka zatoka niżu znad Skandynawii. Z zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadało.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadało.

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Rano w kotlinach sudeckich wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 m. Miejscami na wschodzie, w pasie nadmorskim i na Pomorzu Zachodnim opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 20 mm na Lubelszczyźnie i południu Podkarpacia. Temperatura maksymalna od 15 st. na krańcach południowo-wschodnich do 23 st. na Dolnym Śląsku, na terenach podgórskich Karpat około 13-14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w pasie nadmorskim okresami dość silny i porywisty, z kierunków północnych i zachodnich.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami na południu i północy kraju duże. W pasie nadmorskim, na Mazurach i Podlasiu oraz na południu Podkarpacia przelotne opady deszczu. W kotlinach górskich lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 7 st. do 13 st., na Podhalu około 6 st., cieplej nad morzem: 14 st. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda w stolicy

W Warszawie we wtorek początkowo zachmurzenie duże, potem umiarkowane. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr na ogół słaby, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 10 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W środę zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 24 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo/IMGW