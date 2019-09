Raczej pogodnie, ale możliwe deszcze i silny wiatr. Pogoda we wtorek

Wtorek dla większości regionów będzie raczej pogody – informują synoptycy. Nie oznacza to jednak, że unikniemy deszczu i wiatru. Na północy pochmurnie, a maksymalna temperatura wyniesie 23 st. C.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

We wtorek możemy spodziewać się deszczu przede wszystkim na północy kraju. Na Pomorzu Zachodnim prognozowane są opady w wysokości ok. 20-30 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych częściach Polski zachmurzenie. Jeśli zaś chodzi o temperaturę, to maksymalnie termometry wskażą 2 st. C. na Podkarpaciu. Najmniej na Pomorzu Zachodnim – 15 stopni Celsjusza.

Największą wilgotność powietrza z kolei zaobserwujemy również na północy Polski. W pozostałych częściach kraju odczuwalny będzie komfort termiczny – przekazują meteorolodzy. Jedynie w północnym regionie warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, przeważający obszar Europy jest pod wpływem wyżów: Azorskiego i znad zachodniej Rosji. Pozostała część kontynentu znajduje się w zasięgu niżów z ośrodkami nad Morzem Śródziemnym, Morzem Bałtyckim oraz Islandią. Niemal cała Polska jest w zasięgu niżu znad południowego Bałtyku, jedynie nad południowo-wschodnie rejony kraju powoli nasuwa się klin wyżu znad Rosji. Napływa dość chłodne polarne morskie powietrze.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hPa i będzie rosło.

We wtorek w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i miejscami, zwłaszcza za północy kraju i miejscami na zachodzie, przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów na Pomorzu i Pojezierzu Pomorskim do 15 mm. Temperatura maksymalna od 15 st., 16 st. na Pojezierzu Kaszubskim i wybrzeżu do 22-23 st. na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr na wschodzie i południu słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Nad morzem wiatr w porywach do 70, nawet 80 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy okresami wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami na południu kraju mgły ograniczające widzialność do 300 m, a w zagłębieniach terenu do 100 m. Temperatura minimalna przeważnie od 9 do 11 st., jedynie nad morzem cieplej od 13 do 15 st., a na południu kraju, podczas dłuższych rozpogodzeń możliwy spadek temperatury do 5 st., w kotlinach sudeckich około 6 st., a na Podhalu około 4 st. Wiatr na południu słaby zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Pogoda w stolicy

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a późno po południu z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna około 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 11 st. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W środę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo