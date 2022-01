Pogoda. Aż cztery ostrzeżenia od IMGW. Nad Polskę nadciągają kolejne śnieżyce

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Alerty są ważne do godziny 6 w sobotę, a w przypadku powiatów wysuniętych najbardziej na północ do 9 rano. W południowych powiatach województw małopolskiego i podkarpackiego także prognozowane są zawieje i zamiecie. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w sobotę od godziny 9 rano do 19.

Pogoda - ostrzeżenia IMGW. Zima ze śniegiem nie odpuszcza

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w południowych powiatach województw dolnośląskiego i opolskiego wydano alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązuje on do 8 rano w sobotę. Ostrzeżenie przed oblodzeniem obowiązuje od północy do 10 rano w całym województwie lubuskim i zachodniej części wielkopolskiego, a w zachodniopomorskim i północnych powiatach pomorskiego od 20 w piątek do 6 rano w sobotę.

Na całym wybrzeżu Bałtyku do godziny 16 w sobotę obowiązuje alert hydrologiczny drugiego stopnia. "W związku z prognozowanym silnym, sztormowym wiatrem z kierunku północno-zachodniego na całym Wybrzeżu poziomy wody będą się wahać powyżej stanów ostrzegawczych, miejscami powyżej alarmowych z tendencją spadkową" - poinformował IMGW. Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia wydano też dla Zalewu Wiślanego i okolic Elbląga.

Według prognozy pogody w sobotę najładniejsza aura będzie panować na zachodzie kraju i tam też będzie najcieplej i najmniej opadów. Na pozostałym obszarze będą występowały przelotne opady śniegu. Temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podhalu, -3 we wschodniej części kraju, około zera w centrum do 2 stopni na zachodzie kraju. W północno-wschodniej Polsce będzie utrzymywał się silny, porywisty wiatr, który będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne oraz utrudnienia komunikacyjne.

