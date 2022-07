Nadchodzi rewolucja w pogodzie. Niebezpieczne grady i burze

Pogoda w Polsce przejdzie rewolucyjną zmianę w stosunku do ostatnich upalnych dni. W sobotę rano można spodziewać się, że w Polsce będzie pogodnie. Jedynie nad zachodnią część kraju zacznie pojawiać się front, który doprowadzi do zachmurzenia. W tym rejonie Polski można spodziać się opadów i burz.

Pogoda w sobotę. Gdzie jest burza?

W godzinach popołudniowych nowy front atmosferyczny będzie przesuwał się w stronę centralnej Polski. Wtedy można się spodziewać sporo przelotnych opadów deszczu i burz. Jak wskazują synoptycy, mogą to być zjawiska gwałtowne, połączone z gradem, silnym wiatrem nawet do 80-100 km na godz.

- Spadnie nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy, ale przede wszystkim będą burze i grad. Sobota będzie niebezpieczna, burze obejmą całą Polskę, a w niedziele wschód kraju – powiedział w Wirtualnej Polsce synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Jak dodał, "we wtorek znowu można się spodziewać burz i opadów".

Pogoda w niedzielę. Będzie chłodniej

Upały powyżej 30 stopni Celsjusza odpuszczą w niedzielę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-21 st. C na krańcach północnych, 24 st. C w Warszawie, 26 st. C w Krakowie do 27 st. C na Nizinie Śląskiej. Wiatr umiarkowany, czasami trochę silniejszy, północno-wschodni. Pogoda będzie znacznie lepiej wpływała na nasze samopoczucie. Na ogół odczujemy przyjemne ciepło, na północy również komfort termiczny, w pasie nadmorskim przejściowo chłód.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska