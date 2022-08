Pogoda. Skwar uderzy w Polskę. IMGW ogłasza stany alarmowe

Pogoda w Polsce gwałtownie się zmieni. We wtorek najwyższych wartości na termometrach powinniśmy spodziewać się na zachodzie kraju. Temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni Celsjusza. W środę nad Polskę nadciągnie fala upałów. Gorące masy powietrza doprowadzą do skwaru powyżej 30 stopni Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert trzeciego stopnia dla województwa zachodniopomorskiego. Z kolei alerty drugiego stopnia przewidywane są dla województw:

pomorskiego,

wielkopolskiego (zachodnie i północne powiaty),

lubuskiego,

dolnośląskiego (oprócz powiatów południowych).

W tych województwach odnotujemy jutro 30-31 st. C. Ciepło zrobi się również nad morzem i na południu kraju. Termometry wskażą tam 25-27 st. C. W centrum i na wschodzie możemy spodziewać się 24-26 st. C.

Pogoda w Polsce. Nadchodzi żar

Najbardziej upalny będzie czwartek i piątek. 4 sierpnia w najcieplejszym momencie dnia przy granicy z Niemcami odnotujemy nawet 35 st. C. Z gorących temperatur będą mogli się również cieszyć plażowicze nad Bałtykiem. Na północy kraju odnotujemy bowiem 32 st. C. Równie ciepło będzie również na południu i w centrum kraju. Upał nie dotrze jedynie na wschodnie krańce Polsi. Wzdłuż granicy z Litwą, Białorusią i Ukrainą odnotujemy ok. 27-29 st. C.

W piątek gorące masy powietrza będą dalej przemieszczać się na wschód i wtedy w całej Polsce będzie można się spodziewać upałów, które osiągną ponad 30 stopni Celsjusza. Wyjątkiem będzie jedynie woj. zachodniopomorskie, gdzie odnotujemy ok. 26-27 st. C. W pozostałych regionach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 31 do nawet 36 st. C.

RadioZET.pl/IMGW