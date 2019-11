Ostatnie chwile z wysokimi temperaturami. W weekend duża zmiana w pogodzie

Pogoda. Kolejny tydzień listopada zapowiada się pod znakiem zmiennego zachmurzenia, ale ze sporą ilością słońca. Będzie także ciepło, początkowo w całym kraju. Pod koniec tygodnia czeka nas gwałtowny spadek temperatur. Od piątku nocami na wschodzie kraju temperatura minimalna może spadać do -3 stopni. W ciągu dnia ma wzrastać do kilku stopni powyżej 0.

Wtorek po ustąpieniu porannych mgieł nadal ciepły i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 15 stopni Celsjusza. W górach synoptycy prognozują słabnący halny.

W środę i czwartek słabe opady deszczu prognozowane są w zachodniej połowie kraju, na pozostałym obszarze przejaśnienia i rozpogodzenia. Prognozowana temperatura maksymalna od 7 do 13 stopni Celsjusza. Wzrośnie nieco prędkość południowo-wschodniego wiatru. Chwilami będzie on porywisty.

Koniec tygodnia zapowiada się bez opadów i ze zmiennym zachmurzeniem. Nad północny wschód i wschód kraju zacznie napływać nieco chłodniejsze i suchsze powietrze. Nocami okresami prawie bezchmurne niebo przyczyni się do utraty nagromadzonego ciepła. Stąd, głównie we wschodniej połowie kraju, spadki temperatury do -3 stopni Celsjusza.

Na zachodzie i południowym zachodzie będzie cieplej, nocą temperatura od 3°C do 5°C, a w dzień od 7°C do 12°C

