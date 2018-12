Nadciąga zima. ''Spadnie do 10-20 cm śniegu''. IMGW wydaje alert pogodowy

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

IMGW wydało w niedzielę po południu ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dla południowej części woj. śląskiego, m.in. dla powiatów cieszyńskiego, żywieckiego, bielskiego, a także dla dla południowej części woj. małopolskiego, np. powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego.

Prognozuje tam wystąpienie intensywnych opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym.

Jak informuje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Można spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania.

Temperatura minimalna od 0 st. do 3 st., lokalnie na wybrzeżu do 4 st., w rejonach podgórskich od -2 st. do 0 st. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, porywisty, na zachodzie wybrzeża w porywach miejscami do 60 km/h, północno zachodni i zachodni.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/DG