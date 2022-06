Żar znów poleje się z nieba. IMGW wydał alerty drugiego stopnia

Pogoda w piątek będzie niebezpieczna na niektórych obszarach z powodu upałów. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia zostały wydane dla województw dolnośląskiego, lubuskiego, a także dla przeważającej części województwa wielkopolskiego i południowej części zachodniopomorskiego. Na wskazanym obszarze IMGW prognozuje, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano natomiast dla województwa kujawsko-pomorskiego, południowej części województwa pomorskiego oraz zachodniej części województwa wielkopolskiego. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 30 do 32 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 14 do 17 st. C.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed upałami

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Piątek będzie słoneczny i ciepły. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podhalu, 28 st. C nad morzem, na wschodzie 26 st. C do 31 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, umiarkowany z kierunków południowych i południowo-wschodnich.

- Z każdym dniem będzie coraz cieplej, zwłaszcza na zachodzie. Taka pogoda utrzyma się aż do połowy przyszłego tygodnia, kiedy możliwe jest małe ochłodzenie - podsumowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk.

