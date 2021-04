Piękne chwile podczas pogrzebu K. Krawczyka. Biskup zaczął śpiewać nad trumną

Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Od godziny 12 trwają uroczystości żałobne w archikatedrze w Łodzi. Piosenkarz zostanie pochowany na cmentarzu w Grotnikach po godzinie 15.

Wcześnie podczas mszy doszło do niecodziennej sytuacji. Biskup Antoni Długosz po chwytającym za serce kazaniu, w którym bardzo często wplatał fragmenty piosenek Krzysztofa Krawczyka, sam postanowił zaśpiewać na pożegnanie zmarłego artysty.

Antoni Długosz zadedykował mu piosenkę "Melancholia". Oto jej tekst:

O Jezu Mój Twym imieniem przyzywam Cię,

O Boże Mój spraw by ten świat pokochał Cię

Jak starca twarz otuliła Go Melancholia i słyszę wciąż

jak do tańca nam gra.

O Jezu Mój świat się zmienił w dolinę łez

miał domem być rumowiskiem jest,

Tak bolą Cię Twych biedaków łzy co wierzą wciąż

niewyśnione sny naszych krótkich dni.

Po drogach moich będę szukał

wciąż Ciebie by znaleźć miłość którą chcesz mi dać

O Jezu Mój wciąż bliżej do Ciebie jest

przyniosę Ci dar mój ze szczęścia łez

Na zakończenie biskup podszedł do trumny i ucałował ją. Wzruszający fragment mszy pogrzebowej można zobaczyć od 10 minuty i 53 sekundy:

