Pracownicy firmy pogrzebowej upuścili ze schodów trumnę z ciałem. Do przykrego incydentu doszło w Tarnobrzegu podczas uroczystości żałobnych 39-latki. - To było wstrząsające - relacjonował portalowi nowiny24.pl jeden ze świadków.

Pogrzeb 39-latki odbył się w piątek, 3 września w kościele św. Barbary w Tarnobrzegu. Przed mszą i różańcem w intencji zmarłej doszło do wstrząsającego dla żałobników wydarzenia.

Tarnobrzeg. Trumna spadła ze schodów podczas pogrzebu. "Na szczęście się nie otworzyła"

- Pracownicy firmy pogrzebowej upuścili trumnę z ciałem i trumna zsunęła się ze schodów prowadzących do kościoła. Tam są raptem ze dwa czy trzy schodki i nawet nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby do tego doszło na schodach do kościoła na Serbinowie, bo tam chyba ze trzydzieści stopni jest, więc trumna roztrzaskałaby się na kawałki - przekazał portalowi nowiny24.pl czytelnik.

Wszystko działo się na oczach zrozpaczonej rodziny i przyjaciół. Przykre zdarzenie potwierdził w rozmowie z serwisem jeden z uczestników pogrzebu. - Samego momentu nie widziałem, bo byłem odwrócony plecami, ale - jak później mówili inni - jeden z mężczyzn trzymających trumnę potknął się i stracił równowagę - dodał.

Trumna spadła z tych schodków, ale na szczęście się nie otworzyła. Wszyscy byli w szoku, nawet trudno sobie wyobrazić, co musieli czuć najbliżsi zmarłej. Niewiele brakło, żeby jej mąż doskoczył do tych gości. Naprawdę to było wstrząsające, w głowie się nie mieści. uczestnik pogrzebu w Tarnobrzegu

Mieczysław Urbaniak, kierownik Zakładu Pogrzebowego FCC (ASA) Tarnobrzeg poinformował portal nowiny24.pl, że zdarzenie nie dotyczy jego zakładu pogrzebowego. Jak dodał, dostał wiele telefonów z pytaniem, czy to jego pracownicy upuścili trumnę.

RadioZET.pl/nowiny24.pl