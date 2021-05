W całej Polsce zawyją syreny. W piątek pogrzeb zastrzelonego policjanta

Pogrzeb policjanta zastrzelonego w Raciborzu odbędzie się 7 maja w południe. "W piątek o godzinie 12:00 będziemy żegnać Naszego Kolegę asp. Michała Kędzierskiego, który zginął służąc Ojczyźnie" - poinformowała Policja na Twitterze.

W całym kraju w piątek zawyją syreny. To hołd dla policjanta zastrzelonego w Raciborzu

Syreny policyjne zawyją o 12 w hołdzie funkcjonariuszowi, który "zginął służąc ojczyźnie" - czytamy na Twitterze. W uroczystościach pogrzebowych Michała Kędzierskiego weźmie udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który będzie reprezentował całe środowisko policyjne.

Funkcjonariusze apelują, by zmarłego na służbie policjanta pożegnać także poza Raciborzem, gdzie odbędzie się jego ostatnie pożegnanie. "W geście solidarności oraz ku czci policjanta punktualnie o 12 włączmy sygnały świetlne i dźwiękowe, zatrzymajmy się na chwilę i oddajmy honor" - napisano na profilu Policji.

Do tragedii doszło we wtorek 4 maja o godz. 8.00. Mł. asp. Michał Kędzierski zginął podczas policyjnej interwencji. Jak relacjonowała rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara, funkcjonariusze zatrzymali samochód do kontroli. Jego kierowca miał podawać się za policjanta. Kiedy poproszono go o wylegitymowanie się, zamiast dokumentów wyjął broń, z której oddał strzały do jednego z mundurowych. Funkcjonariusz doznał ciężkich obrażeń. Reanimacja nie przyniosła rezultatu.

Michał Kędzierski miał 43-lata. W policji służył od 2011 roku, wcześniej był dziennikarzem lokalnych mediów. "Pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę i bliskich, którym składamy wyrazy głębokiego współczucia" - napisała na Twitterze Śląska policja, publikując zdjęcie zmarłego funkcjonariusza.

