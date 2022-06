"Zwróciła uwagę na plecak przy brzegu". Strażacy wydobyli ciało ze zbiornika wodnego

Mężczyzna utonął w zbiorniku wodnym w Pokrówce w powiecie chełmskim. Kom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie przekazała w niedzielę, że strażacy wydobyli ciało w sobotę wieczorem.

Kolejne utonięcie w Lubelskiem. "Mężczyzna nie dawał oznak życia"

- Po godz. 21 przypadkowa kobieta zwróciła uwagę na pozostawiony przy brzegu ogólnodostępnego zbiornika wodnego plecak. Skierowani na miejsce strażacy wyłowili z wody mężczyznę, który nie dawał oznak życia – poinformowała policjantka. Jak dodała, załoga karetki pogotowia stwierdziła jego zgon.

Trwa ustalanie tożsamości mężczyzny. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe okoliczności jego utonięcia.

W ostatnich dniach na terenie Lubelszczyzny utonęło jeszcze dwóch mężczyzn. W piątek wieczorem wyłowiono z jeziora Łukcze ciało 55-letniego wędkarza. Natomiast w sobotę po południu znaleziono zwłoki 33-latka, który zaginął w czwartek podczas łowienia ryb nad rzeką Wieprz w okolicy miejscowości Ciechanki Krzesimowskie.

RCB w raporcie dobowym poinformowało, że w sobotę utonęły cztery osoby. Do tragedii doszło w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie), w Ciechankach Łęczyńskich i Pokrówce (woj. lubelskie) i w Szczutkowie (woj. kujawsko-pomorskie). "Pamiętaj! Nigdy nie wchodź do wody po wypiciu alkoholu, pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, stosuj się do poleceń ratownika" - apeluje RCB na Twitterze.

Przypomina też inne zasady bezpieczeństwa nad wodą. "Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - podkreśla RCB.

RadioZET.pl/PAP - Gabriela Bogaczyk