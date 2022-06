Prawie pół promila alkoholu u kierowcy autokaru z dziećmi. Szybka reakcja rodziców

Prawie pół promila alkoholu miał w organizmie 47-letni kierowca autobusu, który miał zawieźć dzieci z Bytomia na wycieczkę szkolną. Zatrzymali go wezwani przez rodziców policjanci. Mężczyzna stracił prawo jazdy i pracę, będzie też musiał zapłacić wysoką grzywnę.

Szybka i zdecydowana reakcja rodziców uchroniła dzieci od niebezpieczeństwa podróży z kierowcą znajdującym się pod wpływem alkoholu – poinformowała bytomska policja. Funkcjonariusze zostali wezwani do sprawdzenia trzeźwości mężczyzny, który miał prowadzić autokar podczas wycieczki szkolnej.

- Pod szkołę na wyznaczoną godzinę zbiórki podjechał autobus, jednak w trakcie rozmowy z kierowcą wyczuwalna była od niego woń alkoholu. To zaniepokoiło rodziców, którzy zwrócili się do policjantów ruchu drogowego bytomskiej komendy o przeprowadzenie kontroli stanu trzeźwości kierowcy. Jak się okazało, 47-latek w swoim organizmie miał prawie pół promila alkoholu. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, stracił też pracę i będzie musiał zapłacić wysoką grzywnę - poinformowała asp. Anna Oczkiewicz z bytomskiej policji.

Kierowca pod wpływem alkoholu chciał wieźć dzieci. Stracił pracę

Kierowca odpowie za wykroczenie. Według prawa 0,2 – 0,5 promila alkoholu we krwi to „stan po użyciu alkoholu”, zagrożony karą aresztu lub grzywny. Wobec takiej osoby orzeka się także czasowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jeśli kierujący ma powyżej 0,5 promila, czyli prowadzi w stanie nietrzeźwości, popełnia już przestępstwo, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Policjanci zachęcali, żeby zwracać się do nich o pomoc w sprawie sprawdzenia stanu technicznego pojazdu mającego wieźć wycieczkę szkolną oraz zweryfikowania sprawności psychofizycznej kierowców. Akcję „Bezpieczny autokar – wakacje 2022” zapowiedziała także Inspekcja Transportu Drogowego.

W czasie kontroli mundurowi sprawdzą nie tylko stan techniczny pojazdów, czy dokumenty, lecz przede wszystkim trzeźwość kierowców. Kontrole mogą być przeprowadzane w przypadku autobusów oraz kierowców wiozących dzieci i dorosłych na letni wypoczynek.

- Planując zorganizowany wyjazd dziecka i będąc zainteresowanym tym, czy środek transportu będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi, warto skorzystać z możliwości zgłoszenia i przeprowadzenia kontroli autobusu. Najważniejsze jest, aby nasze dzieci mogły podróżować w sposób bezpieczny – podkreślili funkcjonariusze.

RadioZET.pl/PAP