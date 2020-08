Podwyżki dla polityków to temat, który rozgrzał opinię publiczną w sierpniu. Podwyższenie kwoty podstawowej, z ok. 8 tys. zł do 12 tys. zł brutto poparły w Sejmie (14 sierpnia) zarówno posłowie PiS jak i większość parlamentarzystów z klubów opozycyjnych (z wyjątkiem koła Konfederacji).

Po ostrej krytyce społecznej szef PO Borys Budka zapowiedział, że w Senacie Koalicja Obywatelska zmieni zdanie i opowie się przeciw podwyżkom. Tak też nastąpiło, co wypomniał opozycji wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, podkreślając, że to opozycjoniści zaproponowali temat podwyżek. Wspomniał, że ustawa nie wróci do Sejmu, mimo że PiS mógłby odrzucić senacki sprzeciw.

Podwyżki dla polityków. Polacy komentują, zdanie przesądzone

O wywołujący kontrowersje temat podwyżek zapytała Polaków pracownia SW Research. Z opublikowanego dziś w serwisie Rp.pl sondażu wynika, że 74,8 proc. pytanych nie godzi się na to, by parlamentarzyści, ministrowie, premier i prezydent powinni zarabiać więcej niż obecnie.

Na wyższe zarobki polityków przystało z kolei 13,6 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie miał blisko co dziewiąty z zapytanych (11,6 proc.).

Przeciwko podwyżkom dla polityków opowiadają się głównie kobiety (80 proc. wobec 69 proc.). - Podobnie myślą młodsi z ankietowanych (przed 34. rokiem życia), zarabiający poniżej 1000 zł (79 proc.) oraz mieszkańcy miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (80 proc.)" – skomentował dla serwisu Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w pracowni SW Research.

Badanie przeprowadzono 18 i 19 sierpnia wśród użytkowników panelu on-line SW Panel. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

