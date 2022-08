Tragedia w jednym z gospodarstw na terenie gminy Połajewo (woj. wielkopolskie). Według wstępnych ustaleń we wtorek wieczorem 29-letni mężczyzna zmarł najprawdopodobniej po tym, jak uderzył go byk. Śledczy wyjaśniają okoliczności sprawy.

Jak powiedziała PAP oficer prasowa KPP w Czarnkowie st. asp. Karolina Górzna-Kustra, do wypadku doszło we wtorek wieczorem, kiedy 29-letni mieszkaniec gminy Połajewo wykonywał prace na terenie jednego z gospodarstw rolnych. Mężczyzna - w zagrodzie, w której były trzymane luzem byki - naprawiał rurę dostarczającą wodę do poideł.

Byk uderzył 29-latka. Mężczyzna nie żyje

- Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że 29-letni mieszkaniec gminy Połajewo w trakcie wykonywania prac został prawdopodobnie potrącony przez jedno ze zwierząt, w wyniku czego prawdopodobnie uderzył ciałem w drzwi zagrody – powiedziała Górzna-Kustra.

Dodała, że mimo prowadzonej reanimacji mężczyzna zmarł. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. - Czynności na miejscu były prowadzone pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Trzciance. Trwa ustalanie przebiegu, okoliczności i przyczyn tego zdarzenia – zaznaczyła Górzna-Kustra.

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa