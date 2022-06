Polarny masyw nad Polską. "Nadciąga gwałtowna zmiana pogody"

We wtorek pogoda w Polsce przyniesie ochłodzenie po poniedziałkowych nawałnicach. Polarne masywy powietrza obniżą odczuwalną temperaturę. W północno-wschodniej części Polski możliwe burze i gradobicie.

Ranek był dość chłodny w stosunku do wczorajszego dnia kiedy przeszły nad Polską silne nawałnice. Temperatura rano wahała się od 11 do 15 stopni Celsjusza. Pogoda uspokoiła się za sprawą napływu powietrza polarnego, przez to odczuwalny jest też spadek temperatury.

Radar burz - gdzie jest burza 14 czerwca?

W ciągu dnia miejscami należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Na wschodzie oraz północy Polski możliwe są słabe przelotne opady deszczu, a w pasie od Żuław po Podlasie mogą wystąpić pojedyncze burze z intensywnym deszczem do 10 mm i gradobiciem. W tych rejonach Polski wiatr może osiągnąć prędkość 55-65 km na godz.

Jak informują synoptycy, nadchodzące burze przeważnie będą krótkotrwałe, z racji słabych warunków termodynamicznych.

Pogoda w Polsce dzisiaj

W ciągu dnia w Polsce pogoda będzie zmienna. Słońce ma często świecić, niemniej może chować się również za chmurami. Temperatura minimalna wyniesie 16 stopni Celsjusza. W centrum Polski można się spodziewać 18-19, a na południu od 20 do 22 stopni.

Sytuacja biometeorologiczna w większej części Polski będzie niekorzystna, jednak ma się poprawiać. Obojętna sytuacja jest na zachodzie Polski.

Pogoda w Polsce w nocy

Polarny masyw powietrza znacznie ochłodzi nadchodzącą noc. Zdaniem synoptyków najniższa odczuwalna temperatura może wynosić 7 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na wybrzeżu, gdzie rtęć w termometrze zatrzyma się na 14 stopniach.

RadioZET.pl