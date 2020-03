Podejrzenie koronawirusa w zespole szkół w Policach w województwie zachodniopomorskim. Jeszcze dziś do badań wysłane zostaną próbki od trójki nastolatków. Internat, w którym mieszka na co dzień dwójka z nich, został poddany kwarantannie. Nikt z wychowanków i personelu nie może go na razie opuścić. To łącznie około dwustu osób.