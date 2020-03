Police. W zespole szkół zawieszono zajęcia, a należące do niego dwa budynku internatu objęto kwarantanną - poinformował starosta policki, Andrzej Bednarek. Powodem - podejrzenie koronawirusa u dwóch uczennic.

W poniedziałek po południu dyrektor internatu w Policach zgłosiła, że dwie uczennice mają objawy infekcji: kaszel, gorączkę, problemy z oddychaniem. Po wstępnej analizie wykluczono możliwość zachorowania na grypę i anginę. Uczennice niedawno wróciły z Włoch.

W związku z tym szpital zdecydował o dalszej obserwacji tych osób

- poinformował starosta policki, Andrzej Bednarek. Stąd - jak tłumaczył - decyzja o zamknięciu dwóch budynków internatu zespołu szkół w Policach i objęciu ich kwarantanną.

fot. PAP

W obu budynkach internatu w Policach przebywa łącznie ponad 200 wychowanków i wychowawców. Zawieszono też zajęcia w szkole do czasu wykluczenia wystąpienia koronawirusa. W mieście zwołano sztab kryzysowy.

Do wtorku potwierdzono prawie 89 tys. przypadków zakażeń koronawirusem w ponad 60 krajach świata, ponad 3 tys. zakażonych zmarło. W Europie najwięcej infekcji stwierdzono we Włoszech, gdzie do poniedziałku odnotowano 1835 zakażeń i 52 zgony.

RadioZET.pl/PAP