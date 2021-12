Policja i sanepid wejdą do hoteli i restauracji. "Jaka jest alternatywa - zamknięcie państwa?"

Policjanci i inspektorzy sanitarni w najbliższych dniach wejdą do restauracji, hoteli czy sklepów. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w Polsat News, że będą sprawdzać, czy wprowadzone w grudniu obostrzenia są przestrzegane. - To kwestia wspólnej odpowiedzialności. Jaka jest alternatywa - znowu zamknięcie państwa? My idziemy drogą środka - wyjaśnił.