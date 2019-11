Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Akcja „Znicz” trwała od 31 października do 3 listopada wieczorem. Na drogach nie dochodziło do tak wielu tragedii jak przed rokiem. W okresie wokół Wszystkich Świętych zginęło 25 osób (przed rokiem 48). Liczba wypadków spadła o 99 w porównaniu do tej sprzed roku.

Mniej zabitych i wypadków, więcej pijanych kierowców

Optymistyczne liczby nie oznaczają jednak, że na drogach było spokojniej. Policjanci nie mieli wytchnienia w kontrolach. Te wykazywały przykrą prawidłowość.

Kierujących pod wpływem alkoholu było 1245, o 205 więcej niż w roku ubiegłym. To pokazuje pewien trend, który utrzymuje się w Polsce od początku roku. Mamy więcej kierujących pod wpływem alkoholu niż w latach ubiegłych. Radosław Kobryś, z Komendy Głównej Policji

W KGP zaznaczają, że niemal dwukrotny spadek liczby ofiar można odbierać jako sukces. Co nie oznacza, że mówimy o pełnym sukcesie.

– Natomiast trudno przez gardło przechodzi, kiedy mówimy, że w cztery dni zginęło 25 osób – dodał Radosław Kobryś.

RadioZET.pl/PAP