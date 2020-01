Policja podsumowała sylwestra. 15 tys. interwencji, 6 osób nie żyje

W Sylwestra do północy na polskich drogach doszło do 39 wypadków, w których zginęło sześć osób, poszkodowanych zostało 41 osób i zatrzymano 96 nietrzeźwych kierowców. Sylwestrowy bilans przekazała w Nowy Rok Komenda Główna Policji.

Policja poinformowała, że do północy w Sylwestra doszło do 14 tys. 554 interwencji, w ramach których zatrzymano na gorącym uczynku 334 osoby, oraz 189 poszukiwanych. Odnotowano 39 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób, a 41 zostało rannych. Zatrzymano 96 nietrzeźwych kierujących.

Komisarz Dawid Marciniak podkreślił, że masowe imprezy z okazji Sylwestra przebiegały w bezpieczny sposób. "Nie odnotowaliśmy tam żadnych poważnych incydentów" - powiedział. "Za nami spokojna noc, liczba interwencji nie odbiegała od średniej podczas weekendów i dni wolnych" - dodał. Wyjątkiem była interwencja w Zakopanem, gdzie doszło do ataku z użyciem noża. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj:

W Nowy Rok policja prosi kierowców o rozwagę

Policjant zaapelował natomiast o to, by przestrzegać zasad bezpieczeństwa, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdów. Przed sylwestrową nocą funkcjonariusze podkreślali, aby nigdy nie wybierać się samochodem jako kierowca na imprezę, na której będziemy chcieli napić się alkoholu. Nie należy również wsiadać do samochodu z kierowcą, który pił alkohol.

Policjanci zaapelowali, aby podczas powrotów z zabaw sylwestrowych pamiętać o zmęczeniu, które może wpłynąć na kierowanie pojazdem.

Galeria Sylwester w Zakopanem zmiażdżył konkurencję. Kurski: dziękujemy za to zwycięstwo 13

RadioZET.pl/PAP